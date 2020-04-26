برلماني: تخفيف إجراءات حظر التجول مايو المقبل

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه كان لا بد من عودة العمل الجزئى فى مصالح الشهر العقارى والمحاكم وتراخيص المرور بأعداد بمناسبة بدون وجود زحام، مع اتباع الإجراءات الصحية اللازمة من خلال ارتداء الكمامات.

وأشار الشورى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن كل دول العالم اتخذت الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ولكنها بدأت فى تخفيف إجراءاتها لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن توقف العمل فى المؤسسات يضر بالاقتصاد ، وبالتالى فكان لا بد من عودة العمل إلى طبيعتها بشكل جزئى، متوقعا أن تكون هناك بوادر أمل بشأن تخفيف إجراءات حظر التجول خلال شهر مايو.



وكان قد قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم صباح اليوم الأحد، بدء العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم.





وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث, أن الشهر العقاري سيعود للعمل مرة أخرى بست خدمات فقط وهي الخدمات الأكثر إلحاحا والتي لا تتطلب تزاحم في مكاتب الشهر العقاري.





وأشار إلى أنه بالنسبة لتراخيص السيارات من المقرر أن تعود للعمل مرة أخرى مقتصرة العمل على نوع واحد فقط من السيارات وهي سيارات الزيرو الجديدة وباقي السيارات مؤجل الترخيص لها.





كما تعود المحاكم للعمل على نوع واحد فقط من القضايا وهى إعلانات الوراثة حتى لا تعطل مصالح الناس فيما يخص هذه القضايا الحساسة.





وأكد أن العودة جزئية ومحسوبة بدقة وسيكون هناك إجراءات احترازية في هذه الأماكن.