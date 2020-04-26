AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:20 م
ازالة التعديات فى
ازالة التعديات فى القليوبية
Advertisements
أمل مجدى
نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى عدد ٧ قرارات ازاله تابعه لهندسة ري طوخ بمركز شرطةقها باجمالي مساحه١٩٥م٢ .

جاء ذلك بقياده المهندسة ياسمين مدير الهندسة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لازاله التعديات علي املاك الدولة .

جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ أكثر من  268 ألف إزالة نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة أكثر من 180 حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل.

ويؤكد  القطاع  علي أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي علي نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق .
الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية
الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية
الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية
الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية
الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري: 1567 إزالة على نهر النيل والمجاري المائية خلال مارس الماضي

الداخلية: حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات

وزارة الري تواصل حملات الإزالة لإنقاذ نهر النيل

تعرف على جهود الداخلية في إزالة التعديات على أملاك الدولة

الثاني خلال 48 ساعة.. إزالة برج مخالف على نهر النيل بالمنيا..فيديو

ترشيحاتنا

الكاف يحسم مصير إلغاء دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

الفساد يلاحقه.. أحمد أحمد رئيس الكاف يفاجئ الجميع بهذا القرار

الإفتاء توضح خطأ يقع فيه البعض عند الإفطار

تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم رمضان صبحي نهائيًا من هيدرسفيلد

بسبب إعلان قطونيل.. نجيب ساويرس يثير الجدل عبر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك ومختلف.. 20 فكرة لغرف المعيشة بصيحة نيو كلاسيك

بـ الأسود اللامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

تخفض الضغط وتجدد نشاطك .. 5 فوائد لـ القيلولة في نهار رمضان