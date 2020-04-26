الرى: إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة بالقليوبية

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى عدد ٧ قرارات ازاله تابعه لهندسة ري طوخ بمركز شرطةقها باجمالي مساحه١٩٥م٢ .





جاء ذلك بقياده المهندسة ياسمين مدير الهندسة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لازاله التعديات علي املاك الدولة .





جدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ أكثر من 268 ألف إزالة نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة أكثر من 180 حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية خلال شهر إبريل.





ويؤكد القطاع علي أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي علي نهرنا الخالد وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق .