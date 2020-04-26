شاهد.. دنيا سمير غانم تشارك صورة لها مع هشام ماجد





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:





القمر - منورين - احلى دنيا فى الدنيا - بحبك





ويذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في توقف تصوير فيلم النجمة دنيا سمير غانم الجديد "تسليم أهالى"، حيث إن المشاهد المتبقية تحتاج إلى تجمع عدد كبير من الكومبارس وهو ما لن تسمح به الظروف الحالية نظرا لإجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة.





الفيلم كان من مقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل ولكنه أصبح مهددا بالخروج من الموسم السينمائي على أن يتم تأجيله لعيد الأضحى المقبل.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها مع الفنان هشام ماجد من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".