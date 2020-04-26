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ساحة رأي

د. مروة شعير تكتب: صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا

الأحد 26/أبريل/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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«الافطار» هي الوجبة الرئيسية في رمضان بعد ساعات صيام طويلة، ويلجأ العديد منا إلى اتباع العديد من العادات الغذائية الخاطئة والتي من شأنها تسبب زيادة في الوزن واختلال في الجهاز المناعى وأيضا العديد من المشاكل الصحية الأخري ولذلك وجبة الإفطار يجب ان تكون مقسمة إلى ثلاث وجبات وجبة تمهيدية قبل الإفطار، والافطار، ووجبة بعد الافطار بساعتين.

اولا الوجبة التمهيدية:
ويفضل ان تكون  تمره او اتنين مع كوب ماء او كوب عصير غني بفيتامين A  كعصير المشمش او  Aمع C كالبرتقال بالجزر  او Cكالجوافه وممكن ان تخلط مع الكركديه او المشمش وكذلك عصير الليمون بالنعناع ويفضل ان تحلي بعسل النحل .ثم نتناول كوب من الشوربه ويفضل ان تكون شوربه منخفضه  في السعرات الحراريه وعاليه القيمه الغذائيه وغنيه بالالياف فتعطي احساس بالشبع وتنظم جلوكوز الدم كشوربه الخضروات او الشوفان او الفريك. ثم الراحه لمده ١٠ _١٥ دقيقه  لاداء الصلاه.
ثانيا وجبة الافطار 
يفضل ان نبدأ بطبق السلطه ويحتوي على السبع الوان ومضاف اليه زيت الزيتون.ثم البروتين وممكن ان يكون نباتي كخليط من الحبوب والبقول او حيواني كالاسماك وهى الافضل والدواجن او اللحوم  ويفضل طهيها رستو او مشوي او مسلوق ولا يزيد مقدار تناولنا للبروتين طوال اليوم في جميع وجباتنا  اكثر من ١ جرام بروتين لكل كجم من وزن الجسم ويمكن ان نتناول البيض باطابقه المختلفه كمصدر لليروتين يليها النشويات ويفضل ان تكون من الحبوب الكامله كالفريك والبرغل ثم الارز باطباقه المختلفه ..المقبلات يفضل ان لاتزيد عن قطعه او اتنين مرتين او ثلاث مرات اسبوعيا ويفضل الابتعاد عن المخللات ويمكننا تناولها مرتين اسبوعيا بعد نقعها في الماء وافضلها الزيتون.

ثالثا الحلو
يجب ان يكون بعد وجبه الافطار بساعتين الي ثلاثه لان تناولها بعد الافطار مباشره يسبب عسر الهضم بالاضافه الى حدوث اضطراب في مستوى سكر الدم  ويفضل ان تكون قطعه واحده في حجم ٥سم  ويجب تناولها ثلاث مرات اسبوعيا وباقي الاسبوع فاكهه صحيه وسلاطات فاكهه ..او تناول بلاش البطيخ او الايس كريم المصنع في المنزل بعسل النحل او سكر قليل وممكن كاسات الكنافه المحمصه في الفرن بقليل من الزيت ومضاف اليها الفواكه المقطعه والقليل من الايس كريم.
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