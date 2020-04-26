الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تطلق الموسم الثاني من "رواق جسفت" عبر الإنترنت

نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الدول العربية، بسبب إنتشار فيروس كورنا المستجد، لجأت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية إلى إطلاق الموسم الثاني من "رواق جسفت" أحد أنشطة الجمعية الثقافية وذلك عبر منصاتها

الإلكترونية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك التزاما منها بفترة الحجر المنزلي.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أن الجمعية تسعى إلى تحقيق أحد أهدافها بالمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع المحلي وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ من خلال إطلاق فعالية "رواق جسفت"، مضيفة أن الرواق عبارة عن مبادرة ثقافية فنية تتضمن نشاط فني منبري لفنانين تشكيلين ومثقفين لهم صلة بالفن

التشكيلي.





وبينت أن الرواق يأتي ضمن مبادرة الجمعية "أبدع مع جسفت

من بيتك" ويقدم عدة أنشطة منها، استضافة الفنانين التشكيليين للحديث عن تجربتهم

الفنية في الحجر المنزلي كقصة ملهمة ويستعرض تاريخهم الفني مع عرض أعمالهم من منازلهم

من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وعرض مشاركات الأبناء لهم، و إقامة عرض تفاعلي للرسم

من داخل مراسم الفنانين والحديث معهم وعرض أخر أعمالهم، واستضافة شخصيات هامة ارتبط

البقاء في المنزل بممارستهم للفن التشكيلي وعرض اعمالهم والحديث عنها، واستضافة رموز

من الإعلام والثقافة والحديث عن تجربتهم والمحاجر المنزلية والصحية.

وأضافت أن الرواق يقدم المواهب الجديدة في مجالات الفنون، كما يقيم معرضا افتراضيا من خلال التجول في مراسم الفنانين، إضافة إلى اختيار شخصية إعلامية لتقديم الرواق وإضافة بصمة إعلامية، مشيرة إلى أن الرواق سيعقد شهريا عبر منصات الجمعية على وسائل التواصل الاجتماعي.