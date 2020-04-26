رمضان المظاليم.. محمد رمضان لاعب سبورتنج كاسيل: أعشق الجمبري وأحافظ على التدريبات فى المنزل

كشف محمد رمضان لاعب فريق سبورتنج كاسيل عن طقوسه اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان والاشياء التي يفتقدها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.





وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له فى شهر رمضان اكد أنه يتناول جميع الأطعمة بدون استثناء ،ولكن السمك وخصوصا الجمبري اقرب شيء لقلبة،أما عن السحور فيفضل تناول الجبن والفول والزبادي .









وأضاف "رمضان " عن طقوسه اليوميه فى شهر رمضان انه يؤدى صلاة الفجر ثم ينام ويستيقظ لاداء صلاة الظهر ،وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر ،ويسعي لختمه في الشهر الكريم مرتين او ثلاثه .





وأضاف رمضان : افتقد بشده الدورات الرمضانية بجانب توقف الموسم الحالي والانقطاع عن التدريبات الجماعية وصلاة التراويح قبل انتشار فيروس كرونا والقرار بغلق المساجد .





وأختتم رمضان تصريحاته : احافظ علي التدريبات اليومية حيث اقوم بتقسيمها الي تدريبات بطن وضغط و رجل في الصباح الباكر و الساعة الخامسة مساءا اقوم بتدريبات الجري .



