AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان المظاليم.. محمد رمضان لاعب سبورتنج كاسيل: أعشق الجمبري وأحافظ على التدريبات فى المنزل

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:03 م
محمد رمضان لاعب سبورتنج
محمد رمضان لاعب سبورتنج كاسيل
Advertisements
عبدالله هشام
كشف محمد رمضان لاعب فريق سبورتنج كاسيل عن طقوسه اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان والاشياء التي يفتقدها بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له فى شهر رمضان اكد أنه يتناول جميع الأطعمة بدون استثناء ،ولكن السمك وخصوصا الجمبري اقرب شيء لقلبة،أما عن السحور فيفضل تناول الجبن والفول والزبادي .


وأضاف "رمضان " عن طقوسه اليوميه فى شهر رمضان انه يؤدى صلاة الفجر ثم ينام ويستيقظ لاداء صلاة الظهر ،وقراءة القرآن لوقت صلاة العصر ،ويسعي لختمه في الشهر الكريم مرتين او ثلاثه .

وأضاف رمضان : افتقد بشده الدورات الرمضانية بجانب توقف الموسم الحالي والانقطاع عن التدريبات الجماعية وصلاة التراويح قبل انتشار فيروس كرونا والقرار بغلق المساجد .

وأختتم رمضان تصريحاته : احافظ علي التدريبات اليومية حيث اقوم بتقسيمها الي تدريبات بطن وضغط و رجل في الصباح الباكر و الساعة الخامسة مساءا اقوم بتدريبات الجري .

جدير بالذكر ان فريق سبورتنج كاسيل يلعب في دورى القسم الثالث ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة برصيد ٣٨ نقطة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي: أفتقد عبدالله السعيد في الملعب

نجم الهلال السوداني يكشف طقوسه خلال فترة حظر التجول

رمضان فى المظاليم.. قناوى: طاجن البامية والشوربه طعامى الاساسي

عبد الحميد بسيوني: المحاشي والحمام طعامي المفضل فى رمضان

رمضان المظاليم.. السكران: الفراخ والمحاشي طعامى المفضل

ختم القرآن مرتين وصلاة التراويح.. جومانا مراد تكشف طقوسها فى رمضان.. شاهد

ترشيحاتنا

ممدوح عباس وأحمد بلال أبرز ضحايا قذائف عمرو زكى الـ 20

رامز جلال يداعب ياسمين صبري: بتحب أبو هشيمة.. فيديو

بعد أنباء وفاته .. ما قصة العملية الجراحية الفاشلة لزعيم كوريا الشمالية؟

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ 80 حالة

البرهان يتحدث لأول مرة عن احتلال قوات وميليشيات إثيوبية لأجزاء من السودان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق .. طريقة تحضير الكركديه البارد بخطوات سهلة

دراسة توضح مدة تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد