دراسة توضح مدة تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

يعانى كثيرين من الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحاول العديد منهم التعرف على ما يحدث فى الجسم خلال مرحلة العلاج، وما بعد الشفاء منه، وما الخطوات التى يجب أتباعها بعد التعافى من المرض.





وكشف موقع "boldsky" أهم المعلومات والخطوات التى يجب أن يتبعها المريض بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الموقع أن دراسة نشرت في مجلة The Lancet، أظهرت إمكانية بقاء الفيروس التاجي الجديد نشطًا في الجهاز التنفسي لمدة 37 يومًا، مما يعني أن مريض فيروس كورونا المتعافي يمكن أن يظل معديًا لعدة أسابيع، كما أُجريت الدراسة على مرضى في ووهان ، الصين ، أفادت بأن مدة القضاء على الفيروس بين الناجين تراوحت بين 8 و 37 يومًا، وكانت المدة المتوسطة للتخلص من الفيروس 20 يومًا ، لكنها يمكن أن تستمر حتى الوفاة في الحالات المميتة .





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وأشار الموقع إلى أنه بمجرد أن يتعافى الشخص من عدوى فيروسية ، سيحتوي الجسم على الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء تلعب العديد من الوظائف المهمة ، بما في ذلك مكافحة مسببات الأمراض، ويمكن لهذه الخلايا الليمفاوية التعرف على الفيروس الذي هاجمته سابقًا ويمكن أن تتفاعل معه من خلال محاربته مرة أخرى.



