محمد مهنا: الحب أعلى مقامات المعرفة بالله.. ويستشهد بأمرين

قال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا، إن الحب أعلى مقامات المعرفة بالله- تعالى-؛ فلا يمكن أن تحب من غير أن تعرف وعلى قدر معرفتك تكون محبتك، لافتًا: هكذا قال الإمام الغازلي- رحمه الله-؛ فمن عرف الله تعالى لا يملك إلا أن يحبه.





واستشهد " مهنا" عبر برنامجه " الطريق إلى الله، المذاع على قناة الحياة، بما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه : ( هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ )، رواه البخاري (2889) ومسلم (1365)





واستدل أيضًا بقوله - تعالى-: "لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ"، ( سورة الحشر: الآية 21).





ونوه المشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا أنه لو علم الإنسان ما في أنوار الله -تعالى-، فكيف تكون محبتك لله عز وجل- ؛ فالصدوع والخشية من مقامات المعرفة بالله.





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فضل الإخلاص في أداء الطاعات والتقرب إلى الله بصدق





وأفاد الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا، أنه إذا اخلص العبد في أداء الطاعات لربه وتوجه إليه بصدق؛ تجلي عليه الله - سبحانه وتعالى-.











وأكمل " مهنا " خلال برنامجه " الطريق إلى الله " المذاع على قناة الحياة، أنه إذا تجلي الله - عز وجل- على عبد من عباده فاق من غفلته وقام من رقدته.

وواصل الأستاذ بجامعة الأزهر أن العبد إذا أقبل على الله - سبحانه وتعالى- لم يكفيه أن يفيقه من رقدته بل واصله بأنوار الإقبال.





وأردف الدكتور محمد مهنا أن من تقرب إلى الله في شهر رمضان بنافلة أو أي نوع من أنواع الخير؛ كان كمن أدي فريضة فيما سواه؛ ومن أدي فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه.





وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر أن رمضان شهر الصبر، وفي الحديث الشريف روى أن الصبر نصف الإيمان، وفي حديث آخر ورد أن الصوم نصف الصبر؛ إذا فالصوم ربع الإيمان والصبر ثوابه الجنة.



