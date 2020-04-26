محافظ المنيا يتفقد منافذ صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة

أجري اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة انتظام صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، وكذلك من تخلفوا عن الصرف في المرحلة الأولى بمكتب بريد المحطة، وفرع البنك الزراعي المصري بحي وسط المدينة.

وتستمر أعمال الصرف خلال الفترة من 26 – 4 – 2020 وحتى 10 – 5 – 2020، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وجه المحافظ، مسؤولي صرف المنحة بعدم الانصراف إلا بعد الانتهاء من صرفها لجميع المواطنين المستحقين المتواجدين بالمقار، كما اطمأن المحافظ خلال الجولة على التزام الأحياء والمراكز بتوفير سبل الراحة للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس، وخاصة لكبار السن، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، أنه يتم المتابعة بشكل مستمر مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة، لمتابعة آليات الصرف للقضاء على أي ازدحام او تكدس، مشددًا، على تيسير عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة وتطبيق للخطة التي وضعتها المحافظة في تنسيق وتنظيم عملية الصرف

ناشد المحافظ، جميع الفئات المستحقة لتلك المنحة، بالالتزام بتطبيق النظام في الدخول والخروج من المنافذ، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كل سبل الدعم، وتكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.