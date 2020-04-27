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برلمان

برلماني: عودة العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص والمحاكم خطوة حميدة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:00 ص
النائب حسنى حافظ
النائب حسنى حافظ
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معتز الخصوصى
أشاد النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ببدء العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم ، مشيرا إلى أنها خطوة حميدة بالنسبة للمصالح الحكومية التى تأثرت بفيروس كورونا فى مصر.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على المواطنين اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، من خلال عدم التكدس وإرتداء الكمامة وإتباع الخطوات الإرشادية ، بهدف الحفاظ على صحة المواطن.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه من الممكن ان يذهب احد المواطنين لقضاء مصلحته فى أى مصلحة حكومية دون أن يرتدى كمامة ويختلط بأشخاص ، ثم يصاب بفيروس كورونا ، ما يؤدى إلى تدمير أسرته.

وتوقع عضو مجلس النواب ان تسير الأمور بشكل طبيعى فى إجازة عيد الفطر المبارك من خلال تخفيف إجراءات الحكومة.

وكان السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، قال إنه سيتم صباح اليوم الأحد، بدء العمل بشكل جزئي في الشهر العقاري والتراخيص وبعض المحاكم.

وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن الشهر العقاري سيعود للعمل مرة أخرى بست خدمات فقط وهي الخدمات الأكثر إلحاحا والتي لا تتطلب تزاحم في مكاتب الشهر العقاري.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتراخيص السيارات من المقرر أن تعود للعمل مرة أخرى مقتصرة العمل على نوع واحد فقط من السيارات وهي سيارات الزيرو الجديدة وباقي السيارات مؤجل الترخيص لها.

كما تعود المحاكم للعمل على نوع واحد فقط من القضايا وهى إعلانات الوراثة حتى لا تعطل مصالح الناس فيما يخص هذه القضايا الحساسة. 

وأكد أن العودة جزئية ومحسوبة بدقة وسيكون هناك إجراءات احترازية في هذه الأماكن.
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