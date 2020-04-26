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عرض أسطورى.. كيف أحيت أرمينيا ضحايا الإبادة الجماعية لـ شعبها؟.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:22 م
عرض ضوئى
عرض ضوئى
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد عرض ضوئي يحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن.

أحيت العاصمة الأرمنية يريفان ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بعرض ضوئي في نصب "تسيتسيرناكابيرد"  التذكاري وسط إغلاق عام لكافة الفعاليات والمرافق منعا لانتشار فيروس كورونا.

وتظهر اللقطات إضاءة الأعمدة الـ 12 لنصب "تسيتسيرناكابيرد" التذكاري، الذي يمثل المقاطعات الـ12 للإمبراطورية العثمانية. 

وتعرف أيضًا الإبادة الجماعية للأرمن  باسم المحرقة الأرمنية والمذبحة الأرمنية أو الجريمة الكبرى  تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل حكومة تركيا الفتاة في الدولة العثمانية خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.

وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل والترحيل القسري والتي كانت عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين، ويقدّر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن بين مليون إلى 1.5 مليون شخص.
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