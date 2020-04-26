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أخبار البلد

10 سنتات في الجالون.. اتفاق مع البترول على تخفيض سعر وقود الطائرات تشجيعا للسياحة

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة البترول، وذلك استكمالا لاجتماعهما الأول منذ أسبوعين لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع، وتشجيعا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر، تم الاتفاق على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنتات على الجالون الواحد، والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.

وتعكف وزارة السياحة والآثار على عودة القطاع الى العمل عبر عدة تحركات، أبرزها إطلاق عدد من لجان المرور للتفتيش على هذه المنشآت في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر ووسط البلد والزمالك والكورنيش والجيزة والهرم وأكتوبر والتجمع.

 يأتي للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق جميع الشروط المقررة.

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