رمضان فى المظاليم.. نينو: رفضت الإفطار من أجل لقاء البلدية.. والكبسة السعودى والملوخية طعامى الأساسي

كشف أبو العينين شحاتة، الشهير بـ"نينو"، المدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن الكبسة السعودى، والملوخية والسلطات، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول والجبن والبيض على وجبة السحور، وأفضل عدم السحور بوقت متأخر.

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن الكبسة السعودى، والملوخية والسلطات، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول والجبن والبيض على وجبة السحور، وأفضل عدم السحور بوقت متأخر.

وقال عن طقوسه لأداء صلاه التراويح بشهر رمضان، إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده.

وقال عن طقوسه لأداء صلاه التراويح بشهر رمضان، إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده.

وقال نينو إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة في شهر رمضان، وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، فكنت دائم الصلاة بالمسجد والرجوع للبيت وإعطاء أولادي العيدية، والإفطار مع الجميع والنوم وبعد الاستيقاظ الذهاب لقضاء العيد مع الأهل والأصدقاء".

وقال نينو إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة في شهر رمضان، وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، فكنت دائم الصلاة بالمسجد والرجوع للبيت وإعطاء أولادي العيدية، والإفطار مع الجميع والنوم وبعد الاستيقاظ الذهاب لقضاء العيد مع الأهل والأصدقاء".