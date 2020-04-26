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رياضة

رمضان فى المظاليم.. نينو: رفضت الإفطار من أجل لقاء البلدية.. والكبسة السعودى والملوخية طعامى الأساسي

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:02 م
أبوالعنيين شحاتة
أبوالعنيين شحاتة
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رباب الهوارى
كشف أبو العينين شحاتة، الشهير بـ"نينو"، المدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، عن الطقوس اليومية بالنسبة له خلال شهر رمضان الكريم.


وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن الكبسة السعودى، والملوخية والسلطات، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول والجبن والبيض على وجبة السحور، وأفضل عدم السحور بوقت متأخر.


وقال عن طقوسه لأداء صلاه التراويح بشهر رمضان، إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده.


وأضاف أنه خصص دورا كاملا بالمنزل للصلاة مع زوجته والأولاد.


وقال نينو إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة  في شهر رمضان، وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، فكنت دائم الصلاة بالمسجد والرجوع للبيت وإعطاء أولادي العيدية، والإفطار مع الجميع والنوم وبعد الاستيقاظ الذهاب لقضاء العيد مع الأهل والأصدقاء".


وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان، أوضح أبو العينين شحاتة: "أكثر موقف تعرضت له أثناء مشوارى الكروى كلاعب، عندما كنت لاعبا بنادي جولدى، وقام المدير الفنى الكابتن أنور سلامة بإرغام الفريق بالكامل على الإفطار قبل لقاء الفريق مع نادي بلدية المحلة، ولكنى أصررت على عدم الإفطار ونظرا لأننى كنت لاعبا مهما بالفريق، ووافق المدير الفنى ولعبت اللقاء وأنا صائم، ولكن حدث ما لا أتوقعه، فبعد مرور خمس دقائق من اللقاء تعرضت للإصابة بكسر في الذراع وعند سقوطي على الأرض طالبته بشرب المياه".
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