AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التموين: خصومات تصل إلى 20% بمنافذ البيع.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:28 م
التموين
التموين
Advertisements
آيات أحمد
قال أحمد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير السلع الكاملة والخاصة بشهر رمضان من السلع الأساسية من السكر والزيت والفول، والسلع التى يتم استهلاكها فى شهر رمضان الكريم، فى جميع المحلات التجارية وفورع الجملة والنصف جملة التابعة للشركة المصرية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الكميات المطروحة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية متوفرة فى كافة المحافظات باسعار فى متناول الجميع.

وتابع أنه يتم العمل على راحة المستهلكين جميعًا، مضيفًا أن تخفيضات السلع تصل إلى 20% للتيسير على المواطنين.

انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر أبريل الجارى.
 
 
وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات  التموينية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. المجمعات الاستهلاكية: طرح المواد الغذائية والبديلة على بطاقات التموين

التموين: سيستم صرف الدعم يعمل بشكل طبيعي ولا صحة لتعطله

ترشيحاتنا

ثاني كارثة بعد حادث بورسعيد.. ذا صن: محمد صلاح سيدمر حال إلغاء الدوري الإنجليزي

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل في الإسكندرية لـ 80 حالة

بالسوداني والكاسترد والكريمة.. طريقة عمل الجلاش بـ 3 وصفات شهية

6 أخطاء تفسد الصيام.. وإحداها يجب فيه كفارة بصوم 60 يوما متواصلة

عقوبته اللعن والطرد من رحمة الله.. فعل شائع يقع فيه الكثيرون يوميا ويخالفون القرآن

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. ظهرت القطايف في عصرين وسر غريب وراء تسميتها

بمكياج ناعم .. منى ممدوح تستعرض جمالها

بالسوداني والكاسترد والكريمة.. طريقة عمل الجلاش بـ 3 وصفات شهية