التموين: خصومات تصل إلى 20% بمنافذ البيع.. فيديو

قال أحمد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم توفير السلع الكاملة والخاصة بشهر رمضان من السلع الأساسية من السكر والزيت والفول، والسلع التى يتم استهلاكها فى شهر رمضان الكريم، فى جميع المحلات التجارية وفورع الجملة والنصف جملة التابعة للشركة المصرية.





وأضاف وكيل وزارة التموين، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الكميات المطروحة كبيرة جدًا، مشيرًا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية متوفرة فى كافة المحافظات باسعار فى متناول الجميع.





وتابع أنه يتم العمل على راحة المستهلكين جميعًا، مضيفًا أن تخفيضات السلع تصل إلى 20% للتيسير على المواطنين.





انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر أبريل الجارى.

وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز، وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.