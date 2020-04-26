اعرف كيف ينتقل كورونا عن طريق الطعام الجاهز

يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال أى شيء من الصحف إلى مقابض الأبواب أو من الطاولة إلى الكرسي، ولكن الكثير من الأشخاص يتساءلون: "هل الوجبات الجاهزة أو الطرود التي يتم شراؤها من أحد المطاعم يمكن أن ينتقل من خلالها فيروس كورونا وينشر العدوى؟".





ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الحقائق حول انتشار فيروس كورونا من خلال الطعام الجاهز.





الطعام لا يعمل بمثابة تكاثر للفيروسات، على عكس البكتيريا، وبالتالي لا يمكن أن يتكاثر على هذه الأسطح ولكن يمكن أن يبقى هناك لبضع ساعات فقط، حتى إذا استهلكنا طعامًا يحتوي على فيروس كورونا ، فإن الحمض الموجود في المعدة لن يجعلها تعيش لفترة أطول.





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ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المستبعد جدًا أن يحصل الشخص على فيروس كورونا من الطعام ومع ذلك، إلى حد ما، قد تعمل عبوات الطعام كمقوٍ وتنشر العدوى، ويمكن أن يحدث هذا عندما يسعل شخص إيجابي بفيروس كورونا أو يعطس على علب الطعام والشخص الآخر يلامسها عن طريق الخطأ ثم يلمس عينيه أو فمه.









تتخذ المنظمات الصحية والصناعات الغذائية تدابير وقائية كافية وتضمن إجراء فحوصات صحية يومية لعمالها والتي تنتقل عن طريق عبوات المواد الغذائية، وفي العديد من البلدان، يحافظ أصحاب المتاجر على قاعدة المسافة الاجتماعية وكذلك لا يسمحون للعملاء بدون قناع وأيد معقمة لمنع تلوث الطعام بسبب فيروس كورونا .



