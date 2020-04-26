ما بين الرعب والاطمئنان.. أصغر طبيب يروي مفاجآت من داخل مستشفى الحجر بكفر الدوار ..صور

شهدت دهاليز مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى بمحافظة البحيرة العديد من الروايات والمواقف المعنوية والنفسية المؤثرة بين أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى وبين المرضى وذويهم وسط حالة من القلق والأسى والحزن، عمل الفريق الطبى كخلية نحل فى صمت ما بين استقبال المرضى ومتابعة الحالة الصحية و التعقيم والتطهير المستمر بين كل ساعة وأخرى وما بين خوف ورعب بين الأطباء خشية انتقال العدوى لهم ومن ألا يمنحهم القدر فرصة العودة لأسرهم متعافين خاصة بعد أن ظهرت حالات إصابات كثيرة بفيروس كورونا بدون أعراض .









موقع "صدى البلد" الاخبارى التقى بالدكتور احمد الشحات السنهوري تخصص أخصائي أمراض باطنة،32 سنة أصغر عضو بالفريق الطبى للحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار وأحد أعمدته بعد أن عاد لزوجته طبيبة الأسنان ونجله حمزه ٩ أشهر.









وأكد الدكتور أحمد السنهوري أن دوره كطبيب بدأ بفترة التدريب الشاق لكونه أمرا جديدا على كل فرد داخل الفريق الطبى فكانت هناك حالة من الخوف والفزع والرعب بين الطاقم الطبى ليس خوفا على كل طبيب منا ولكن خوفا على أسرنا وأبنائنا وخشية من أن نخرج من الحجر الصحى حاملين للمرض فيتسبب فى العدوى لأهله وجيرانه.









وأوضح السنهوري :" حالة الذعر والخوف بدأت تزول حين بدأنا العمل فى فريق واحد وبدأت التدريبات والمحاضرات وأخذ كل منا يبث روح الحب والعمل فى نفوس الآخرين حتى صارت الأمور بسيطة وسلسة وتحولت الحياة لأكثر طمأنينة مع الفريق ولكن بدأت هذه الطمأنينة تزول مع الإعلان عن استقبال المستشفى لأول فوج من المرضى وكان ١٩ مريضا حاملا للفيروس يوم الخميس الموافق ١٩ من شهر إبريل الجارى .









وأضاف الدكتور السنهوري أن هذا اليوم كان من أصعب الليالى على كفر الدوار عامة وعلى فريق الحجر الصحى بصفة خاصة حيث وجد اسطول من سيارات الإسعاف تدق أجراسها واحدة تلو الأخرى تتصارع كل منها للدخول الى المستشفى وإذ فجأه طابور من سيارات الإسعاف يصطف داخل المستشفى ليأذن ببداية نزول الحالات .









وبدأت الحالات تتوالى فى هذه الليله من محافظات" دمياط -المنوفية- الشرقيه - المنوفيه -البحيره -الاسكندرية" ..وكذلك فى باقى الايام حتى وصلت قوة المستشفى إلى ١٣٦ حاله بعد عدة ايام منها كبار السن والشباب والفتيات حتى الاطفال الصغار لم يسلموا من هذا المرض اللعين .









وأعرب السنهوري عن شعوره بالحزن فور رؤية المرضى بعد أن تركوا بلادهم وأهلهم وأحبابهم ليأتى كل منهم إلى غرفة ويظلون بين ٤ جدران فى حجرة يملؤها الحزن والأسى بداخل مستشفى معزول" اللى داخلها مفقود واللى خارج منها مولود"فى ظل هذه الظروف بالإضافة إلى شعورهم بأنهم منبوذون من هذا المجتمع وكان ذلك هو التعب الحقيقى الذى يمر به هؤلاء المرضى .









وأشار طبيب الحجر الصحى الى أنه بدأ العمل فى المستشفى مع باقى الفريق الطبى بالاتفاق على ارتفاع الروح المعنوية للمرضى وبث الطمأنينه فى نفوسهم وذلك كان العامل الأساسي لأن هذا المرض يصيب الإنسان نفسيا أكثر من إصابته جسديا. لافتا إلى ان هؤلاء المرضى ليس عليهم اى اعراض صحيه ولكن التعب الحقيقي كان التعب النفسى وأصبح شغلنا الشاغل الذى بدأ كل فرد منا فى مزاولة دوره فى بث روح الطمأنينه والثقه فى قلوبهم .









وتابع "السنهوري "بدأنا التعامل مع الحالات بسهوله ومرونه وحتى لا يتسلل إليهم شعور بأنهم منبوذون ممن حولهم وعملنا بروح الفريق الواحد من أطباء وتمريض وعمال وفنيين كل واحد منا يعمل بحب وابتغاء مرضاة الله.









كانت أصعب اللحظات حين يناظر أحدنا طفلا يأتى الى المستشفى مصابا بالمرض ولا يوجد من يرافقه يجلس وحيدا معزولا وهنا كان يأتى دور المقاتلات من التمريض كى يهونّ عليه هذه الأيام.









وقال الطبيب الشاب أحمد السنهوري عضو فريق الحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار عن اصعب المواقف التى تعرض لها.. عندما كان فى استراحة السكن وكانت هناك سيارة إسعاف تنزل حالات وكان بينهم طفلتان شقيقتان تقريبًا كانتا فى حالة رعب بينهما طفلة تبلغ من العمر٦سنوات والثانية تسع سنوات وكانت كل طفلة لوحدها تعبت نفسيا جدا ولم أتمكن من استيعاب الموقف وكيف يتم عزل الطفلتين كل منهما فى حجرة لوحدها لتمكث فترة العلاج بين أربعة جدران و كانت فعلا فترة صعبه جدًا مازالت مؤثرة فى نفسيتى حتى الآن.









وكان الموقف الثانى الصعب وهو لا يقل صعوبة عن الأول عندما شعرت بمدى قلق أهالى المرضى وكثرة اتصالاتهم بى تليفونيا للإطمئنان على ذويهم من المرضى ومنهم من كان يدعو لى لكى أطمئنه على من له بالحجر ومنهم ما كان يبكى بكاء هستيريا ويتوسل ليطمئن على نجله، والده، والدته وكنت أعمل على رفع روحهم المعنوية وأداعبهم لأطمئن الجميع وأشد من أذرهم.







