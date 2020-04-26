الحكومة تستعد لعودة حركة الطيران بتخفيض أسعار الوقود تشجيعا للسياحة

اتفق وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد.





وأتفق الوزيران علي البدء في تطبيق هذا القرار فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.





وأوضحت وزارة السياحة والآثار - في بيان اليوم /الأحد/ - أن القرار يأتي تشجيعا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.



