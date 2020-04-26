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أخبار البلد

الحكومة تستعد لعودة حركة الطيران بتخفيض أسعار الوقود تشجيعا للسياحة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
اتفق وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، ووزير السياحة والآثار خالد العناني، على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى (10 سنت) على الجالون الواحد.

وأتفق الوزيران علي البدء في تطبيق هذا القرار فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار - في بيان اليوم /الأحد/ - أن القرار يأتي تشجيعا لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر.

وأشارت إلى أن المهندس طارق الملا استقبل الدكتور خالد العناني بمقر وزارة البترول، وذلك استكمالا لاجتماعهما الأول منذ أسبوعين لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحي في ظل الأزمة الحالية لفيروس "كورونا" المستجد.
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