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فن

ملاحظات مسلسلات رمضان 2020.. أمير كرارة وإياد نصار يستخدمان إفيه كازبلانكا.. ونجمات يلجأن للباروكة

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:58 م
امير كرارة - اياد
امير كرارة - اياد نصار
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شروق ابراهيم
لجأ عدد كبير من الفنانين هذا العام في الموسم الدرامي، إلي ارتداء الباروكات في أعمالهم لأسباب كثيرة البعض أكد أن شعرهم أصبح لا يتحمل المكواة يوميا، والآخر قلقوا علي أنفسهم من فيروس كورونا المنتشر والعدوى.

فالجمهور لا يتقبل ظهورهم بهذا الشكل لأنهم لم يكتفوا بهذا بل حرصوا علي إجراء عمليات تجميل واللجوء إلي هوليود سمايل والماكياج الصارخ والذي لا يتناسب مع شهر رمضان.

تصدرت مشاهد البطولة النسائية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث انتصر المخرج محمد سامي للبطولة الجماعية بالعمل والندية في الجمل الحوارية للفنانين المشاركين، ما يزيد من عنصر التشويق وقوة السيناريو والذي كان واضحا منذ أحداث الحلقة الأولى التي كانت بمثابة تعريف للجمهور بأسرة وجيران "البرنس" والأشخاص المحيطين بهم.

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البرنس بمشهد مؤثر للفنانة الشابة ريم سامي "نوار البرنس" خطف قلوب المشاهين، فعقب القبض على خطيبها محمد مهران "حمادة" بتهمة سرقة زوج شقيقته نور اللبنانية "علا" ورغم العلاقة العاطفية القوية بين "نورا" و"محمد" الذي كان يفتخر به والدها عبد العزيز مخيون "حامد البرنس.

استعان الفنان أمير كرارة بلزمة كانت جمعته بالفنان إياد نصار وذلك ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار وهى نفس اللزمة التي قدمها في فيلم جمع بينهما بعنوان "كازابلانكا". 

والمشهد في مسلسل الاختيار يجمع بين أمير كرارة واياد نصار أثناء تكليفهما بمهمة في سيناء، ويدور حديث جانبي بينهما ويقول أمير: أنت ايه رأيك ولا إيه.. ليرد عليه إياد نصار قائلا: "ولا آه".

وهي نفس اللازمة التي كانا يرددانها في فيلم "كازابلانكا" وكان ثالثهما الفنان عمرو عبد الجليل.

وكانت شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار سفر أحمد العوضي إلى تركيا وانضمامه إلى الجماعات الإرهابية وتكليف المنسى "أمير كرارة" بمهمة في سيناء.
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