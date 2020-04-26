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فن

أخبار الفن.. قصة شائعة وفاة أحمد بدير.. وكيم كارداشيان تهاجم تركيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:59 م
احمد بدير
احمد بدير
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي :

تصدر الفنان أحمد بدير محرك بحث جوجل الشهير بعد تداول شائعة وفاته على مدار الساعات الماضية.


تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار محرك بحث جوجل الشهير بعد عرضها أمس السبت على شاشة On e.

أحيت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ، التي تعود لأصول أرمنية، ذكرى مذبحة الأرمن  من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كشفت المغنية العالمية كيلي أوسبورني عن نتيجة تحليل فيروس كورونا والتي جاءت سلبية بعد شعورها بظهور عليها اعراض الفيروس على مدار الايام الماضية.

تصدر الفنان أحمد بدير مؤشر البحث "جوجل" في مصر بعد ساعات من نشر شائعة وفاته عبر الصفحة الرسمية للفنان محمد لطفي.

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