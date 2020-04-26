شاهد .. السوق الأسود للخفافيش بإندونيسيا مشهد مرعب

سوق خفافيش توموهون، هو من أسوأ الأسرار التي يتم اخفائها في إندونيسيا ، ولكن مجموعة من الصور الصادمة التي عكفت صحيفة ديلي ميل البريطانية على نشرها فضحت هذا السر الصادم، الذي قد يزيد من تفشي وباء كورونا حول العالم.





فبحسب خبراء الفيروسات فإن الخفافيش هي من أكثر الثدييات التي تحمل جميع أنواع الفيروسات ومسببات الأمراض، حيث تفيد تقارير طبية بأن السلطات الاندونيسية وجدت سلالة أخرى من فيروسات التاجية في خفافيش توموهون في 2018.









وتظهر الصور المقززة من سوق الخفافيش باندونيسيا، المئات من الخفافيش المساومة والمطبوخة على النار، وهي متراكمة فوق بعضها في مشهد ينذر بخطر كبير قد يزيد من جائحة كورونا.









من المذهل بكل بساطة أنه حتى في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تداعيات هذا الوباء القاتل ، يمكن لهذه الأسواق أن تظل مفتوحة في إندونيسيا وعبر الصين وجنوب شرق آسيا ، وفقًا للتقارير.