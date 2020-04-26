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سيارات

هل السيارة الأوتوماتيك أقل استهلاكا للبنزين من المانيوال

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:01 م
السيارات المانيوال
السيارات المانيوال والاتوماتيك
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اشرف عطية

يفضل كل راكبي السيارات أن تأتي سياراتهم بفتيس أوتوماتيك لأنه أسهل بكثير في التعامل وأثناء القيادة بشكل عام، لأنه يقوم بتغيير السرعات أوتوماتيكا دون الحاجة لتدخلك في هذه العملية خصوصا في أوقات الذروة وازدحام طرق السير ولكن تكثر الاقاويل حول استهلاك البنزين للسيارات الاوتوماتيك و السيارات المانيوال ففي
هذا السياق سنتناول موضوعنا اليوم .


في بداية الامر يجب ان تعلم ان السيارة المانيوال اكبر من حيث القدرة الحصانية من السيارات الاوتوماتيك و
يظهر هذا الفارق عند استخدام التكييف و صعودك بالسيارة علي مطلع عالي فستجد الفارق حتما فالسيارة المانيوال تكون اقوي من قرينتها الاوتوماتيك بسبب ان الاوتوماتيك تهدر بعض الطاقة في توزيع الكليتشات علي عكس المانيوال فأهدار السيارة الاوتوماتيك للطاقة يجعلها تهدر البنزين بشكل اكبر من السيارة المانيوال .


من جانب اخر السيارة المانيوال تمكنك من التحكم في عدد لفات الموتور علي عل السيارة الاوتوماتيك التي لا تتيح لك هذة الميزة فتضطرك الي الضعك علي دواسة البنزين بشكل اكبر مما يستهلك البنزين بشكل اسرع .


حتي استخدامك للفرامل يكون بشكل اكبر في السيارة الاوتوماتيك لان محركها دوما علي وضع التأهب مما يجعل استهلاك البنزين اعلي من قريبنتها المانيوال و لكن بعض السائقين يفضلون الاوتوماتيك لانة اكثر راحة حتي مع علمهم بموضوع استهلاك البنزين.

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