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مياه أسيوط: غسيل 300 شبكة مياه و270 خزانا شهريا بأسيوط

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن خطتها الدورية الموضوعة لغسيل الشبكات والخزانات حفاظا على سلامة وجودة المياه المنتجة والمقدمة للمواطنين لتكون مطابقة للمواصفات والمعايير القياسية الصحية.


وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط أنه تم تخصيص نخبة من أمهر الكيميائيين بالشركة بإدارة غسيل الشبكات لمتابعة سلامة سير الخطة الموضوعة لتغطية كافة الشبكات والخزانات التى تضمها كل فروع الشركة بجميع المناطق للانتهاء شهريا من غسيل 300 شبكة بكافة القرى والعزب بجميع المناطق.


وأوضح انه تم غسيل 270 خزانا علويا خاصا بالشركة وتحت اشراف كيميائى المعمل المركزي بالشركة ومسئولي إدارة غسيل الشبكات.


وأشار الى أنه يتم تكثيف أعمال الغسيل فى الاسبوع الأول من تنفيذ الخطة الشهرية والتى تتم عن طريق فتح المحابس الموجودة بنهايات الخطوط ، ومن ثم دفع كميات كبيرة من المياه لإزالة الرواسب والعكارة الموجودة بالشبكات حتى تخرج المياه نقية فتنتهى عملية الغسيل.


 كما يقوم فريق متخصص بغسيل وتعقيم الخزانات العلوية بالمحطات التابعة للشركة ومن ثم تعقيمها بالكلور ضمانًا لعدم تأثر جودة المياه في اى مرحلة تمر بها من مراحل الانتاج.
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