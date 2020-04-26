الدمراوي: قرار الحكومة بدعم الاقتصاد لن يخفض أسعار العقار ولكن سينشط القطاع

أكد المهندس سهل الدمراوى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان القرارات الحكومية الأخيرة لدعم كافة الأنشطة الاقتصادية وإزالة المعوقات التى تعانى منها ومنها قطاع التشييد والبناء خطوة هامة، خاصة وأنه يضيف للناتج المحلي.





وأضاف الدمراوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن القرارات الخاصة بخفض سعر الغاز، سعر الفائدة، سيؤديان إلى نشاط وحركة كبيرة فى قطاع الاستثمار العقاري.









وحول تأثير تلك القرارات على أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة ، أوضح الدمراوى انها ستؤدى لنشاط حركة السوق الا أنها لن ينتج عنها خفض فى أسعار العقار.









واوضح ان المشكلة الاساسية التى ستؤدى إلى عدم خفض أسعار العقار ببعد رفع مصانع الحديد أسعارها 200 إلى 400 جنيه للطن.









وأشار إلى أن أزمة كورونا وتوقف المشاريع لفترة أدى إلى حالة من الركود فى سوق العقارات خلال الفترة الحالية ، ونأمل ان يتغير الوضع بعد عيد الفطر.









يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والعقارات والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".









وتاتي على رأس القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.