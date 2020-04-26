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ثقافة

شباب مصر يشاركون في ماراثون المركز الثقافي الروسي

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

في إطار مكافحة فيروس كورونا ومقاومة حالة الركود التي تعاني منها كل جوانب الحياة في كافة الانشطة في دول العالم ومحاولة الوصول لحلول من خلال زرع الأمل في النفوس، تنظم الفنانة الروسية الكبيرة أنا فينتشوك بمعهد الفنون المسرحية في موسكو والممثلة بمسرح الدراما وعضو الجمعية الدولية للفنون أول ماراثون رياضي بنظام اونلاين في السابعة مساء الاثنين 27 أبريل الجاري.


ويشمل المارثون على تدريبات اللياقة البدنية والأداء التعبيري وتدريبات البالية بمشاركة 200 شاب وفتاة من روسيا وعدة دول من بينها مصر، ويشارك 4 من طلاب المعهد العالي للباليه التابع لأكاديمية الفنون وهم سلمي سامح، وعبد الله محمود، وعمر خالد، وروميساء خالد.


وأكدت أنا فينتشوك أن الهدف من هذه المشاركة أونلاين يهدف إلى المحافظة علي اللياقة البدنية وتحسن الحالة النفسية وزرع الثقة في النفس والمحافظة على جمال الجسد ورفع الروح المعنوية والتخلص من الوزن الزائد والاحساس بالانطلاق وذلك من خلال مجموعة من التمارين يؤديها المشاركون وسعيدة بمشاركة مصر حيث تعرفت على هؤلاء الشباب في الكامب الروسي الدولي صيف العام الماضي.


من جانبه أعرب الكسي تيفانيان مدير المركز الثقافى الروسي بالقاهرة عن سعادته بمشاركة اطفال مصر في هذا اللقاء الرياضي بنظام الاونلاين, وأن المركز الثقافي الروسي سوف يستمر في اداء رسالته في مد جسور التواصل بين شباب مصر وشباب روسيا.


وأشار الدكتور عاطف عوض عميد المعهد العالي للبالية، أن مشاركة طلاب المعهد في هذا الماراثون الروسي يأتي بعد نجاحهم في المشاركة بالكامب الروسي العام الماضي وهو ما يعكس ارتفاع مستواهم الفني مما دعا منظمو الماراثون للمشاركة في الماراثون.

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