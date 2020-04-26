بروفيسور بريطاني يتوقع وفاة ١٠٠ ألف شخص بالمملكة المتحدة هذا العام

حذر البروفيسور نيل فيرجسون أمس، السبت، من أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي قد يصل إلى 100 ألف شخص في المملكة المتحدة بحلول نهاية هذا العام إذا تم تنفيذ الإغلاق التدريجي لحماية كبار السن فقط.

وقال عالم الأوبئة في إمبريال كوليدج إنه من المستحيل إعادة الشباب والأصحاء إلى العمل مع إبقاء المستضعفين في حالة حبس دون رؤية زيادة كبيرة في الوفيات.

وحذر الأكاديمي الذي دفعت توقعاته السابقة بشأن عدد وفيات كورونا رئيس الوزراء إلى إغلاق بريطانيا، من عدم نجاح أي دولة في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من الفيروس مع السماح للأقل تعرضًا بالاستمرار في العمل بشكل طبيعي.

وقال البروفيسور فيرجسون إن استمرار العزلة الاجتماعية مطلوب حتى يتم إطلاق لقاح ضد القاتل الذي قال وزير الخارجية دومينيك راب عنه اليوم إنه من غير المحتمل أن يحدث حتى عام 2021.