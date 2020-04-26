تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة ميدو زهير

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ميدو_زهير ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

وأصيب ميدو زهير بهبوط حاد في الدورة الدموية كانت سببا في فراقه الحياة.

وتوفي الفنان والشاعر الغنائي ميدو زهير، والذي تعرض لأزمة صحية شديدة صباح اليوم.

وتوفي الفنان والشاعر الغنائي ميدو زهير، والذي تعرض لأزمة صحية شديدة صباح اليوم.

وتعاون ميدو زهير مع عدد من المطربين والفرق الغنائية، أبرزها بلاك تيما ومسار إجباري كما شارك محمد محى في أحد الألبومات.





ومن أشهر أعماله قصيدة أزرق التي ألقاها أحمد حلمى في مسلسل الجماعة 1، و أثارت حالة من الجدل الواسع.