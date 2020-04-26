لسرقة المواشى.. عاطل يقتل مزارعا خنقا بحبل فى الخانكة

تخلص عاطل من مزارع بالخانكة حيث قام بقتله خنقا بحبل واستولى على 3 رؤس ماشية ودابة وعربة كارو وفرا هاربا وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا يفيد العثور على جثة مزارع مقتولا داخل حظيره مواشى باحدى الاراضى الزراعيه بمنطقة عزبة الأبيض بالخانكة.

انتقل على الفور المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مباحث مركز الخانكه لمكان الواقعه وبمناظرة الجثه تبين ان الجثه لشخص يدعى " ف ب " 58 سنه مزارع ويوجد اثار خنق حول الرقبه بواسطة حبل عثر عليه بجوار الجثه.

وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعه المدعو " م م ز " 34 عاطل قام بخنق المجنى عليه بحبل وساتولى على 3 رؤس ماشيه وعرب كارو ودابه وفرا هاربا .

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبطه اثناء قيامه ببيع الماشيه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.