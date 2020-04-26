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فن

شاهد.. نصيحة مهمة من علاء الشربيني لسيدات البيوت في رمضان

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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شروق حمدى
وجه الشيف علاء الشربيني نصيحة هامة إلى سيدات البيوت اليوم الأحد ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

قال الشربيني في برنامجه "أحلى أكلة" الذي يقدمه على قناة ON أن الوقت قصير في شهر رمضان والنهار يمر بسرعة، ومن المعروف عن المجتمع المصري أن أول يومين في شهر رمضان يكون هناك "عزومات" ولهذا قد تسأل سيدات البيوت عن ما سيتم تجهيزه للإفطار اليوم ولكن هناك شئ يجب فعله كي لا يصبح الوضع "زحمة" بالنسبة إليهن.

أضاف الشيف أنه يجب أولًا أن تحدد السيدة ما سيتم تجهيزه على الإفطار، ثم الدخول إلى المطبخ وتجهيز الأساسيات مثل تقشير البطاطس مثلًا أو إخراج الفراخ من الفريزر وما شابه، وبعد ذلك يجب عليهن الخروج من المطبخ ومشاهدة برنامج أو مسلسل أو فعل أي شئ سوى الطبخ.

وبعدها – بحسب الشيف علاء الشربيني – تعود السيدة إلى المطبخ واستكمال الطعام وتجهيزه، مشيرًا إلى أن الهدف من نصيحته والمقصود من كلامه هو أنه لا يفضل أن تدخل ربات البيوت المطبخ في مرة واحدة بعد انقطاع عن إعداد الطعام ليومين بسبب ظروف "العزومات"  وحتى لا تصبح الدنيا "زحمة" عليهن.

جدير بالذكر أن الشيف علاء قدم اليوم طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضاني، والباذنجان العروس بالخلطة، بالإضافة إلى كنافة بالقشطة والمكسرات. 
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