AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الطاقة الجزائرى: مخزون البلاد من النفط يكفي لمدة 27 سنة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
كشف وزير الطاقة الجزائرى ، محمد عرقاب، الأحد ، في تصريح للإذاعة الوطنية نقله موقع "الخبر" الجزائري، أن احتياطي الجزائر الحالي من النفط يبلغ 1340 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الحجم يعادل 10 مليارات برميل.

وقال عرقاب، إن المخزون الجزائر من البترول يكفي لمدة 27 سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية. أما فيما يخص الغاز، أفاد وزير الطاقة أن احتياطي الحالي يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.

 

من جهة أخرى ، قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد  ، إنه تقرر تخفيف إجراءات العزل العام  خلال شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

 

وقال المكتب إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.

 

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزائر تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

بعد ارتفاع الإصابات بـ كورونا.. الجزائر تدرس وقف الرحلات الجوية إلى أوروبا

الجزائر.. فرض حظر التجول ليلا في العاصمة

حجر صحي وحظر تجول.. قرارات عاجلة من رئيس الجزائر لمواجهة كورونا

الجزائر.. تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا

أزمة البترول تتصاعد.. روسيا تعلن موقفاً جديداً بشأن سعر النفط

ترشيحاتنا

سيد الرجالة .. أول تعليق من ياسمين صبري على زواجها من أبوهشيمة

طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

وزير الصحة الإسرائيلي يستقيل من منصبه

أسرة المهندس على أبو القاسم: شكرا للرئيس السيسى لتدخله

ده ورم شفايف.. نبيل الحلفاوي يهاجم نجمات موسم رمضان بعنف

وزير التعليم: كمامات لطلاب الثانوية العامة وبوابات تعقيم للجان والكنترولات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته