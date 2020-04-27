وزير الطاقة الجزائرى: مخزون البلاد من النفط يكفي لمدة 27 سنة

وقال عرقاب، إن المخزون الجزائر من البترول يكفي لمدة 27 سنة، وذلك في حال الاستمرار في استهلاكه بنفس الوتيرة الحالية. أما فيما يخص الغاز، أفاد وزير الطاقة أن احتياطي الحالي يبلغ 2368 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك 260 مليون طن من المكثفات.

من جهة أخرى ، قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد ، إنه تقرر تخفيف إجراءات العزل العام خلال شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وقال المكتب إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.