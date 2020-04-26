نجم الزمالك يكشف معوقات التنظيم المشترك بين مصر والمغرب لاستضافة مونديال 2030

وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أتمني أن تنجح مصر في استضافة حدث رياضي بحجم مونديال 2030 فى ظل وجود منافسة شرسة على تنظيم الأحداث العالمية بين الدول من أجل تحقيق الإستفادة المالية والترويج لها.

وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أتمني أن تنجح مصر في استضافة حدث رياضي بحجم مونديال 2030 فى ظل وجود منافسة شرسة على تنظيم الأحداث العالمية بين الدول من أجل تحقيق الإستفادة المالية والترويج لها.

وأضاف: هناك بعض المعوقات التي تقف أمام التنظيم المشترك بين مصر والمغرب يأتي أبرزها بعد المسافة بين البلدين وفارق التوقيت الذى يمتد إلى ساعتين مما يفقد بطولة كأس العالم الكثير من المتعة فيما يخص المشاهدة وبالتأكيد سيكون هناك عبئا على الفرق المشاركة من خلال التنقلات الكثيرة.

وأضاف: هناك بعض المعوقات التي تقف أمام التنظيم المشترك بين مصر والمغرب يأتي أبرزها بعد المسافة بين البلدين وفارق التوقيت الذى يمتد إلى ساعتين مما يفقد بطولة كأس العالم الكثير من المتعة فيما يخص المشاهدة وبالتأكيد سيكون هناك عبئا على الفرق المشاركة من خلال التنقلات الكثيرة.