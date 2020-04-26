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رياضة

نجم الزمالك يكشف معوقات التنظيم المشترك بين مصر والمغرب لاستضافة مونديال 2030

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:49 م
كأس العالم
كأس العالم
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يسري غازي
كشف تامر عبدالحميد نجم نادى الزمالك السابق عن المعوقات التى تقف حائلا أمام الملف المشترك بين مصر والمغرب لإستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.

كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أعلن منذ فترة عن اعتزام مصر التقدم بملف تنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.

وقال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أتمني أن تنجح مصر في استضافة حدث رياضي بحجم مونديال 2030 فى ظل وجود منافسة شرسة على تنظيم الأحداث العالمية بين الدول من أجل تحقيق الإستفادة المالية والترويج لها.

وأضاف: هناك بعض المعوقات التي تقف أمام التنظيم المشترك بين مصر والمغرب يأتي أبرزها بعد المسافة بين البلدين وفارق التوقيت الذى يمتد إلى ساعتين مما يفقد بطولة كأس العالم الكثير من المتعة فيما يخص المشاهدة وبالتأكيد سيكون هناك عبئا على الفرق المشاركة من خلال التنقلات الكثيرة.

يذكر أن عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، طالب المسئولين عن الرياضة فى مصر بتقديم ملف مشترك مع المغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.

واستند الى أن الفيفا اتبع نظام التدوير فى منح شرف تنظيم المونديال لدول العالم حيث تم منح جنوب افريقيا عام 2010 حق التنظيم ثم البرازيل فى عام 2014 وأعقبها مونديال روسيا الأخير عام 2018 وفى عام 2022 في قارة آسيا بقطر وفى عام 2026 سوف تنظم البطولة العالمية من خلال ملف مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك لافتا الى أنه من حق إفريقيا الحصول على شرف التنظيم عام 2030.
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