ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في نيومكسيكو إلى 2660

يستمر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك، في الوقت الذي يواصل فيه السكان الحرص على تدابير الإبعاد الاجتماعي وسط أوامر البقاء في المنزل التي فرضتها السلطات على مستوى الدولة.





وأعلنت وزارة الصحة في نيو مكسيكو في بيان صحفي يوم السبت أن الولاية الرئيسية في الدولة شهدت 169 حالة إضافية من كوفيد 19 ليصل إجمالي عدد حالات الاصابة على مستوى الولاية إلى 2660.





وتم تأكيد 16 حالة جديدة في مقاطعة دونا آنا، ما رفع العدد الإجمالي للحالات على مستوى المقاطعة إلى 110.





وتشمل الأرقام المحدثة تسع وفيات إضافية ، وبذلك يصل إجمالي الولاية على مستوى الولاية إلى 93.