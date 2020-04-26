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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات في الخصوص

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:04 م
حبس
حبس
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إبراهيم الهوارى

ألقت مباحث قسم شرطة الخصوص القبض على تشكيلين عصابيين للإتجار بالمخدرات وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بقيام ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص بضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة والمخدرات بمنطقة الخصوص وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيلين عصابيان.


وتبين ان التشكيل الأول يضم "إف ع" 25 عام عاطل و"ك م ف" 22 عام عاطل حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن 180 جرام ومبلغ 290 جنيه وهاتفين محمول وسلاح أبيض "مطواه".


وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع 


وضم التشكيل الثاني "إ م م"  38 عام عاطل و"أ ج ح" 32 عام عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتولت النيابة التحقيق.

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