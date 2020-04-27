خد فطارك.. لافتات بديلة لموائد الرحمن بـ شوارع الغردقة

يحرص الكثيرون في الغردقة على تنظيم موائد الرحمن، ولكن مع قرارات الدولة بمنع إقامتها كإجراء احترازى خلال شهر رمضان هذا العام، قرر الأهالي من كبار العائلات في المحافظة الذين اعتادوا على تنظيمها سنويا لإفطار الصائمين، حتى ظهرت كورونا وتسببت فى توقف تلك العادة، فقرروا عدم التخلي عن تلك العادة واستبدالها بتوزيع وجبات جاهزة،على منازل الأسر الفقيرة.

ويقول المواطن حسين الشامي،إنه اعتاد على اقامة مائدة رحمن وقد تسببت أزمة كورونا فى ازمات مالية لكثير من العمال فاصبح توزيع الطعام اكثر ضرورة من ذى قبل والحرص عليه واجب لذلك تم حصر المتضررين من أزمة كورونا لتوزيع وجبات أطعمة بصفة مستمرة فى منازلهم.

وأضاف أحد أصحاب البازارات رفض ذكر اسمه إنه يقيم مائدة رحمن سنويا،للعابر وابن السبيل واصحاب المهن غير المنتظمة ثم تحول الأمر إلى توزيع الإفطار تحت شعار :"استلم فطارك وافطر في البيت" وذلك بتعليق لافتة كتبت عليها " خد فطارك وأفطر في البيت " للتأكيد على استمرار العادة ومواصلة عمل الخير للمحتاجين من رواد مائدة الرحمن .