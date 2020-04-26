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تعليم

عميد هندسة القاهرة يوضح خريطة الفصل الدراسي الثاني وبديل امتحانات سنوات النقل

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:58 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن استكمال شرح المنهج الدراسي للطلاب عبر نظام التعليم عن بعد حتى 30 أبريل الجاري، أو حتى نهاية المقرر بحد أقصى 14 مايو المقبل، لافتًا إلى حرص الكلية على استكمال المادة العلمية للطلاب وعدم تأثيرها عليه في السنوات القادمة.

وقال عبد الفتاح، لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إيقاف أعمال تقييم الطلاب من أبحاث وتمارين وعروض بصرية وسمعية، بنهاية 30 أبريل الجاري، كما يلغى جميع الامتحانات الشفوية والتحريرية ويستبدل مكانها بعمل بحث، على أن يتم تحديد نوع البحث في كل مادة على حدة.

وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أن طرق تسليم المشروعات البحثية ستكون بين الأساتذة والطلاب، يقومون بتحديدها سويًا، وذلك في موعد أقصاه الخميس 7 مايو المقبل، موضحًا أنه يمكن أن يتم عمل البحث بشكل فردي أو باشتراك من 3:5 كحد أقصى من الطلاب.
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