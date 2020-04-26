عميد هندسة القاهرة يوضح خريطة الفصل الدراسي الثاني وبديل امتحانات سنوات النقل

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن استكمال شرح المنهج الدراسي للطلاب عبر نظام التعليم عن بعد حتى 30 أبريل الجاري، أو حتى نهاية المقرر بحد أقصى 14 مايو المقبل، لافتًا إلى حرص الكلية على استكمال المادة العلمية للطلاب وعدم تأثيرها عليه في السنوات القادمة.





وقال عبد الفتاح، لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إيقاف أعمال تقييم الطلاب من أبحاث وتمارين وعروض بصرية وسمعية، بنهاية 30 أبريل الجاري، كما يلغى جميع الامتحانات الشفوية والتحريرية ويستبدل مكانها بعمل بحث، على أن يتم تحديد نوع البحث في كل مادة على حدة.



