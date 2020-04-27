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اقتصاد

خسائر منتج استثمار نفطي لبنك الصين قد تبلغ 1.3 مليار دولار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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رويترز

أوردت كايشين للأخبار المالية  أن الخسائر الإجمالية من منتج مهيكل للاستثمار في النفط الخام سوقه بنك الصين بين المستثمرين الأفراد قد تتجاوز التسعة مليارات يوان (1.27 مليار دولار).

وقالت نقلا عن مصادر مالية إن أكثر من 60 ألف مستثمر شاركوا في البرنامج فقدوا ودائع تصل إلى 4.2 مليار يوان. واستثمر ثلث الإجمالي أكثر من 50 ألف يوان لكل منهم.

يبيع بنك الصين ”باو“ النفط الخام إلى المستثمرين الأفراد وهو يرتبط بعقود آجلة محلية وأجنبية، من بينها غرب تكساس الوسيط وبرنت.

سوى بنك الصين المعاملات الأسبوع الماضي بعد أن نزلت أسعار عقود غرب تكساس عن الصفر للمرة الأولى، مغلقة على سالب 37.63 دولار للبرميل مع دفع المتعاملين المال للتخلص من نفطهم.

وقالت كايشين إنه كان لدى البنك مراكز دائنة بين 24 و25 ألفا، يعادل الواحد منها ألف برميل، مما أفضي إلى خسارة تقدر بنحو 5.8 مليار يوان.

كان البنك قال يوم الجمعة الماضي إنه ”منزعج بشدة“ للخسائر التي تكبدها مستثمروه، وألقى باللوم على التقلبات في سوق النفط العالمية من جراء جائحة فيروس كورونا.

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