رانيا محمود ياسين تشكر جمهورها بعد ظهورها الأول فى مسلسل فلانتينو ... شاهد

تشارك رانيا محمود ياسين فى مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.



