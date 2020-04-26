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فن

رانيا محمود ياسين تشكر جمهورها بعد ظهورها الأول فى مسلسل فلانتينو ... شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:32 م
رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
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مريم عزت
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " ردود افعال جمهورها بعد ظهورها فى مسلسل فالنتينو للفنان عادل امام . 

وعلقت رانيا على الصورة قائلة : بجد فرحانه اوووي برد فعلكم 💞💕بعد ظهوري امس في مسلسل فلانتينو بشكركم علي كل الكلام الحلو ده وبدعوكم لمشاهده بقيه الشغل المسلسل ملئ بالمفاجأت الي ان شاء الله تعجبكم اللهم لك الحمد 🙏🙏🙏

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

المسلسل جميل جدًا , المسلسل حلو وعجبني ودورك احلى عن جد يستحق المشاهدة , قمر .. مبروك 

تشارك رانيا محمود ياسين فى  مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.


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