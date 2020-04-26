رانيا محمود ياسين تشكر جمهورها بعد ظهورها الأول فى مسلسل فلانتينو ... شاهد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " ردود افعال جمهورها بعد ظهورها فى مسلسل فالنتينو للفنان عادل امام .
وعلقت رانيا على الصورة قائلة : بجد فرحانه اوووي برد فعلكم 💞💕بعد ظهوري امس في مسلسل فلانتينو بشكركم علي كل الكلام الحلو ده وبدعوكم لمشاهده بقيه الشغل المسلسل ملئ بالمفاجأت الي ان شاء الله تعجبكم اللهم لك الحمد 🙏🙏🙏
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
المسلسل جميل جدًا , المسلسل حلو وعجبني ودورك احلى عن جد يستحق المشاهدة , قمر .. مبروك