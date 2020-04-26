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بين الناس

شاهد.. زحام شديد أمام سنترال صفط اللبن رغم التحذيرات من الوباء

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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منار نور _ عدسة : علي الخشاب
شهد سنترال صفط اللبن زحامًا شديدًا الأحد، من قبل المواطنين، رغم التحذيرات والتنبيهات من الدولة ووزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم لما تسببه من مساعدة كبيرة على انتشار وباء كورونا المستجد.
ورصدت كاميرا "صدى البلد"، تكدس المواطنين أمام سنترال صفط اللبن بالجيزة.

ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العطس والرذاذ والسعال والأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام، ويجب على المواطنين الذين يقومون بسحب الأموال أن يقوموا بتعقيم سطح الماكينة وتعقيم يديه بعد استخدامها، حيث إن مواطنًا واحدًا مصابًا قادر على نقل الفيروس إلى آلاف المواطنين.
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