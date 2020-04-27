AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

واردات النفط الصينية من السعودية تهبط في مارس وزيادة 31% للخام الروسي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك أن واردات الصين النفطية من السعودية، أكبر مورديها، تراجعت 1.6 بالمئة في مارس  عنها قبل عام، في حين زادت المشتريات من روسيا التي تأتي في المرتبة الثانية بين الموردين بنسبة 31 بالمئة.

وزادت واردات الصين من الخام 4.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.68 مليون برميل يوميا مع تخزين شركات التكرير شحنات رخيصة رغم انخفاض الطلب المحلي على الوقود وخفض معدلات التكرير بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات من السعودية بلغت 7.21 مليون طن بما يعادل 1.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.73 مليون برميل يوميا قبل عام.

وسجل متوسط الواردات اليومية في أول شهرين من العام الجاري 1.79 مليون برميل.

وبلغت الشحنات من روسيا 7.02 مليون طن الشهر الماضي، أو 1.66 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.71 مليون برميل يوميا في أول شهرين من السنة.

في حين أبقت شركات التكرير المملوكة للدولة في الغالب على تخفيضات كبيرة للإنتاج في مارس  لتقليص مخزوناتها من الوقود، فإن شركات مستقلة رفعت معدلات التشغيل مع تعزز هوامش التكرير بفعل نزول أسعار النفط الذي يرجع جزئيا لتعهد كل من السعودية وروسيا بزيادة الإمدادات.

توصلت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك ومنتجون خارج المنظمة بعد ذلك إلى اتفاق جديد لخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار من مستوياتها المتدنية غير المسبوقة، لكن كثيرين يقولون إنه ستكون هناك حاجة لخفض أعمق.

واستمرت الواردات من الولايات المتحدة قرب الصفر في مارس آذار. كانت الورادات هبطت العام الماضي جراء حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين لكن من المتوقع أن تتحسن في 2020 بعدما بدأت الصين في منح إعفاءات من الرسوم الجمركية لسلع أمريكية من بينها النفط الخام من أوائل مارس آذار.

ولم ترد شحنات من فنزويلا للشهر الخامس علي التوالي مع عزوف مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وهي أكبر مشتر لخام كاراكاس، عن الخامات الفنزويلية لتفادي انتهاك العقوبات الأمريكية.

ورغم عدم وجود مؤشرات تذكر على تخفيف العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، أظهرت البيانات أن واردات الصين من طهران بلغت 2.558 مليون طن، بزيادة 11.3 بالمئة عنها قبل عام

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصافي الخاصة بالصين تشتري النفط بأسعار رخيصة وسط معروض وفير

استمرارا للأزمات.. ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض البنزين في الولايات المتحدة

تراجع مخزون الخام الأمريكي في أحدث أسبوع

مصادر: صادرات نفط السعودية لم تصعد رغم انهيار اتفاق أوبك

إنتاج أوبك يزيد في مارس من أدنى مستوى منذ 2009 بعد انهيار اتفاق المعروض

مهمة شاقة.. محللون: تخفيضات الإنتاج ليس لها صدى في أسواق النفط

ترشيحاتنا

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

اخبار النادي الاهلي اليوم.. مبلغ هائل لشراء رمضان صبحي.. وحسام غالي إلى رئاسة القلعة الحمراء

جلسة تصوير لـ دنيا سمير غانم في شنطة السيارة مع زوجها

بعد الرد المفاجئ من الصحة العالمية.. هل ينتهي فيروس كورونا من مصر في مايو؟.. أستاذ مناعة يجيب

أنا ناجح بيكي وليكي يا حتة مني.. رسالة رومانسية من أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

بالجماجم البشرية.. غادة عبد الرازق بإطلالة مخيفة برفقة السقا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. رموش الست من بلاد الشام إلى نكته فى حفل الأعيان

ب كرانيش.. سيرين عبد النور بإطلالة انيقة برفقة أحمد فهمى

استغلي الحظر.. بمكون واحد احصلي على بشرة صافية وناعمة في أقل وقت