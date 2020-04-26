نشرة المرأة والصحة| أهم المشروبات لمرضى الضغط والسكر فى رمضان.. وأبرز الطرق لإنقاص الوزن

نشر موقع "صدى البلد" ، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي





الصحة





دراسة توضح مده تواجد فيروس كورونا فى جسم المصاب بعد الشفاء منه

يعانى كثيرين من الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحاول العديد منهم التعرف على ما يحدث فى الجسم خلال مرحلة العلاج، وما بعد الشفاء منه، وما الخطوات التى يجب أتباعها بعد التعافى من المرض.





وكشف موقع "boldsky" أهم المعلومات والخطوات التى يجب أن يتبعها المريض بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الموقع أن دراسة نشرت في مجلة The Lancet، أظهرت إمكانية بقاء الفيروس التاجي الجديد نشطًا في الجهاز التنفسي لمدة 37 يومًا، مما يعني أن مريض فيروس كورونا المتعافي يمكن أن يظل معديًا لعدة أسابيع، كما أُجريت الدراسة على مرضى في ووهان ، الصين ، أفادت بأن مدة القضاء على الفيروس بين الناجين تراوحت بين 8 و 37 يومًا، وكانت المدة المتوسطة للتخلص من الفيروس 20 يومًا ، لكنها يمكن أن تستمر حتى الوفاة في الحالات المميتة .





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وأشار الموقع إلى أنه بمجرد أن يتعافى الشخص من عدوى فيروسية ، سيحتوي الجسم على الخلايا الليمفاوية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء تلعب العديد من الوظائف المهمة ، بما في ذلك مكافحة مسببات الأمراض، ويمكن لهذه الخلايا الليمفاوية التعرف على الفيروس الذي هاجمته سابقًا ويمكن أن تتفاعل معه من خلال محاربته مرة أخرى.





كما يجب أن يحرص المريض بعد التعافي، على تعزيز نظام المناعة عن طريق اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول نظام غذائي متوازن، والامتناع عن الشرب أو التدخين، وشرب الكثير من الماء، والحصول على كثير من النوم وممارسة التمارين المعتدلة بانتظام، بالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي، وغسل اليدين بالصابون والماء وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.













إليك.. أعرف كيف ينتقل كورونا عن طريق الطعام الجاهز

يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من خلال أى شيء من الصحف إلى مقابض الأبواب أو من الطاولة إلى الكرسي، ولكن الكثير من الأشخاص يتسألون هل الوجبات الجاهزة أو الطرود التي يتم شراؤها من أحد المطاعم يمكن أن ينتقل من خلالها فيروس كورونا وينشر العدوى.









ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الحقائق حول أنتشار فيروس كورونا من خلال الطعام الجاهز.









الطعام لا يعمل بمثابة تكاثر للفيروسات ، على عكس البكتيريا ، وبالتالي لا يمكن أن يتكاثر على هذه الأسطح ولكن يمكن أن يبقى هناك لبضع ساعات فقط، حتى إذا استهلكنا طعامًا يحتوي على فيروس كورونا ، فإن الحمض الموجود في المعدة لن يجعلها تعيش لفترة أطول.









ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، من المستبعد جدًا أن يحصل الشخص على فيروس كورونا من الطعام ومع ذلك ، إلى حد ما ، قد تعمل عبوات الطعام كمقوى وتنشر العدوى، ويمكن أن يحدث هذا عندما يسعل شخص إيجابي بفيروس كورونا أو يعطس على علب الطعام والشخص الآخر يلامسها عن طريق الخطأ ثم يلمس عينيه أو فمه.









تتخذ المنظمات الصحية والصناعات الغذائية تدابير وقائية كافية وتضمن إجراء فحوصات صحية يومية لعمالها والتي تنتقل عن طريق عبوات المواد الغذائية، وفي العديد من البلدان ، يحافظ أصحاب المتاجر على قاعدة المسافة الاجتماعية وكذلك لا يسمحون للعملاء بدون قناع وأيد معقمة لمنع تلوث الطعام بسبب فيروس كورونا.





ولذلك يجب الحرص على غسيل الأيدى قبل تناول الطعام بشكل جيد، وملاحظة ان يكون الطعام مطهى جيدا ، وساخن.









هنخس فى رمضان.. تناول هذا المشروب بعد الطعام مباشرة

يشتهر شهر رمضان الكريم بالأكلات الشهية مع المشروبات الرمضانية، والحلويات الشرقية اللذيذة، كل هذا مع جلوس الأشخاص في الحجر المنزلي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كل تلك الأمور تصيب الأشخاص بالوزن الزائد.





وقدم محمد ربيع استشاري الطب البديل لـ"صدى البلد"، مشروب سحري تساعد على التخلص من الدهون وتعمل على فقدان الوزن بطريقة كبيرة.





مقادير مشروب التخسيس :

٥٠ جرام رواند

٥٠جرام سلامكه

٥٠ بابونج

٥٠ جرام ينسوان

٥٠ جرام عشبه قاتل ابيه

٥٠ جرام شيبه مغربى

٥٠ جرام بردقوش

٥٠ جرام كربوناتو





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طريقة التحضير :

- يطحن جميع المكونات.

- ويؤخذ منه ملعقة صغيرة يصب عليها ماء مغلي.

- ثم تترك لمدة ١٠ دقايق ثم تشرب بعد الفطار مباشرة.

- ويتناول منها كوب بعد السحور مباشرة.





واكد استشاري الطب البديل أن تلك الوصفة تساعد على خفض الوزن 3 كيلو أسبوعيا، كما يجب الاعتدال في تناول الطعام، مع كثرة الحركة.









لمرضى الضغط والسكر.. تناول كوب من هذا المشروب للحفاظ على صحتك فترة الصيام

يعد الكركدية من أشهر المشروبات الرمضانية، وهو يحتوي على الكثير من العناصر المميزة واللازمة للجسم، خاصة أثناء الصيام في شهر رمضان، حيث يعوض النقص في سوائل الجسم.





لذلك نقدم لكم أهم فوائد تناول الكركدية فى شهر رمضان.





- يساعد تناول الكركديه في رمضان على إمداد الجسم بالسوائل الضرورية وزيادة حركة نشاط الجسم أثناء الصيام.





- يعمل الكركديه الدافئ على رفع ضغط الدم لمرضى الضغط المنخفض، كما يساهم البارد في خفض الضغط لمن يعانون مشاكل الضغط المرتفع.





- يحتوي الكركديه على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات اللازمة لحماية صحة الصائمين، وأهمها فيتامين ج والذي يسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة.





- يحتوي على فتيامين سي الذي يعمل على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها، والمساعدة على امتصاص الحديد بالجسم.





- يساعد تناول الكركديه في الحماية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتخلص من الزكام، وذلك لأحتواءه على الكثير من الفيتامينات التى تعزز المناعة.





- من المشروبات الرائعة التي تساعد على التخلص من حالات الاكتئاب وتقلبات المزاج، كما أنه يقلل من التوتر والقلق الذي يشعر به البعض خصوصا قبيل الإفطار.





- يساعد تناول الكركدية على التقليل من الوزن الزائد، لأنه يقلل من نسبة امتصاص السكريات والنشويات داخل الجسم.





- يساعد الكركدية على حماية الجهاز الهضمي، ويعد من الملينات الطبيعية للأمعاء التي ترتبك كثيرا في رمضان، ويعد من مدرات البول القوية.









المرأة

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها برفقة الفنان هشام ماجد من خلال حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.





وأطلت بها دنيا سمير غانم، بجاكيت أنيق باللون الأسود، ويتميز بالفصوص السوداء اللامعه التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا سمير غانم فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون التى تبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يتناسب مع إطلالتها.





كما أختارت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.





وأختارت أن تضع لمسات بسيطة من الأكسسوارات لأكمال إطلالتها عبارة عن قرط باللون الذهبي المميز









نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جددية لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جذابة.





وتألقت هبة مجدي في إطلالتها الكاجوال مرتدية توب باللون الأسود، مع بنطال جينز، ونسقت معه جاكيت باللون اللبني الفاتح.





ووضعت هبة مجدي التاج باللون الذهبي على الرأس، والجمهور يعلق على الصورة "زي الأميرة".





واما من الناحية الجمالية وضعت هبة مجدي المكياج المرتكز على الألوان الترابية في الشفاه والعين.





وتركت شعرها باللون البني منسدل بطريقة ناعمه على كتفيها.





وارتدت هبة مجدي الخاتم الأنيق في اليد.







