البنوك الخليجية تتمتع بالقدرة اللازمة لتخطي أزمة كورونا

البنوك الخليجية لديها القدرة على استيعاب صدمات كورونا.. هذا أبرز ما خلص إليه تقرير حديث صادر عن وكالة S&P .





وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها إن قدرة البنوك الخليجية القوية على تحقيق الأرباح ستساعد هذه البنوك على مواجهة الصدمات المرتبطة بالوباء والانخفاض في أسعار النفط، وحماية أدوات رأس المال الهجينة.





وأشار التقرير أيضًا إلى تمتع معظم البنوك الخليجية المصنفة بربحية قوية نسبيًا، مع تتبعها نهجًا متحفظًا في حساب وتخصيص مخصصات خسائر القروض ما يجعلها قادرة على استيعاب صدمات بحجم يصل إلى 36 مليار دولار أمريكي قبل البدء باستنفاذ قواعد رأس المال وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف الخسائر المتوقعة في الظروف الطبيعية.





ولا تتوقع الوكالة أن تقوم البنوك الخليجية بتخطي دفعات الفائدة بشكل ممنهج أو بشطب القيمة الرئيسية في وقت قام بعض المُصْدرون بإعادة تمويل بعض الأدوات بشكل استباقي مع اقتراب تاريخ حق خيار الشراء الأول في العام 2020، مستفيدين من ظروف السوق الداعمة آنذاك.





يأتي تقرير S&P في وقت غيرت به وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها من "مستقرة" إلى "سلبية" للأنظمة المصرفية في الخليج لخمس دول، وذلك على خلفية انهيار سعر النفط، وتفشي فيروس كورونا.