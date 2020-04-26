فيها حاجة حلوة.. أقباط الأقصر يشاركون المسلمين فرحة رمضان| صور وفيديو

شهدت قرية «طفنيس المطاعنة» التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر ، مشاركة الاخوة الأقباط للمسلمين فرحة حلول شهر رمضان المعظم.





وقام الأقباط بتعليق لافتات تهنئة بمناسبة حلول الشهر الكريم كدليل على العلاقة الطيبة والقوية، التي تجمع بينهم وبين مسلمو القرية .





وكتب على اللافتات عبارات " مسيحيو قرية طفنيس المطاعنة يتقدمون بخالص التهاني القلبية للإخوة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وأن يرفع عنا جميعًا الوباء وكل سوء".





وقال "رزيق رزق " أحد أقباط القرية ، إن تهنئة الأخوة المسلمين بشهر رمضان وكافة الأعياد الإسلامية هي عادة راسخة، نظرًا للعلاقة المتميزة التي تجمع أقباط القرية بالإخوة المسلمين حيث تجمعنا علاقات متميزة للغاية مع جميع العائلات المسلمة داخل القرية.





وأكد "رزق " أن فكرة إحياء عمل لافتات التهنئه بمناسبة «شهر رمضان» بهدف عودة الأيام التي مر عليها سنوات، والتي كانت تجمع الأحبة، والأصدقاء، والجيران في أيام المناسبات والذكريات الطيبة مثل حلول شهر رمضان والذي له بهجته الخاصة بالنسبة للجميع .





وأضاف أنه سعيد بمشاركته في تعليق الافتات بشوارع القرية، قائلا " كلنا نسيج واحد وأيدي واحدة ، المحبة ﻻ تسقط أبدًا .. رمضان كريم ".