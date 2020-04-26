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تعليم

هندسة القاهرة: انتهاء الدراسات العليا 30 أبريل.. وهذا موعد الامتحانات

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:30 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الدراسة مستمرة لطلاب الدراسات العليا حتى استكمال المناهج في 30 أبريل المقبل، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم تدريب أو المرجعة على المادة العلمية بعد ذلك التاريخ دون شرح تقديم جديد.
 
وأضاف عبد الفتاح، لـ"صدى البلد"، أنه سيتم تحديد موعد الامتحانات للدراسات العليا بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة، موضحًا التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيلي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل وذلك بواقع 3 امتحانات أسبوعية.

 
وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه لا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.
وكان الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن عودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد تعليق الدراسة وتخفيض العمالة نظرا لتفشي كورونا، بعد عيد الفطر، ومن المقرر تحديد موعد امتحانات الفرق النهائية، والدراسات العليا، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
 

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