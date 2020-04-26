حبس 3 متهمين بالتحرش بطفلة وضبط 6 أشخاص في مشاجرة بـ القليوبية

أمر المستشار أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز شرطة كفر شكر اليوم بحبس 3 طلاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحرش بطفلة بالصف الثاني الإعدادي.

وكان اللواء أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر قد تلقى بلاغا من "ا. ع" ربة منزل وابنتها "ر. ح" بالصف الثاني الإعدادي بتضررهما من "ر. ر. ر" و"ا. ر. ع" و"ف. ع. م" طلاب بالثانوية الفنية واعتدائهم على الطفلة القاصر ابنة المبلغة بالتحرش وتحسس أماكن حساسة من جسدها بقرية تصفا محل إقامتهم تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٩٥ إداري مركز كفر شكر لسنة 2020 وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة وقعت بين طرفين بالأسلحة النارية في مدينة كفر شكر بسبب الخلاف على إيصال أمانة وتم القبض على 6 أشخاص من الطرفين ومصادرة الأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز كفر شكر بلاغا من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية انتقل على الفور المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز

وتم السيطرة على طرفي المشاجرة وضبط 6 أشخاص من الطرفين والأسلحة المستخدمة وتبين أن سبب المشاجرة هو الخلاف على إيصال أمانة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.