AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فى خطاب رسمى.. ديروط يطالب بإلغاء دوري القسم الثاني.. مستند

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:42 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
قام مسئولي مجلس ادارة نادي ديروط بإرسال خطاب رسمي إلي اللجنة الخماسية التى تدير إتحاد الكرة ،للمطالبة بإلغاء الدورى لهذا الموسم .

وعلم صدى البلد إرسال مسئولي مجلس ادارة نادي ديروط بخطاب رسمي يطالب اللجنة الخماسية بالغاء الدورى هذا الموسم بسبب تعليق النشاط الرياضي، وعدم وضوح الرؤية حول استكمال أو عودة النشاط ،بسبب إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وأكد الخطاب ان تعليق النشاط يؤدي إلي خسائر مادية يتحملها الفريق.

ويتردد ان بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم منهم نادي تليفونات بني سويف ، ونادي طهطا ، ونادي أسيوط الرياضي ،  ونادي القوصية الرياضي، ونادي أبوتيج الرياضي، ونادي سوهاج ،ونادي الأعلاميين ، ونادي الفيوم  .

يذكر أن فريق ديروط يحتل المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.
فى خطاب رسمى.. ديروط يطالب بإلغاء دوري القسم الثاني.. مستند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو صندوق يطرح 4 اقتراحات للجنة الخماسية بشأن الدوري

الدورى خارج الخدمة بسبب كورونا.. خبراء الكرة: الإلغاء هو الحل

الجبلاية في ورطة.. أندية القسم الثاني والثالث تطالب بدعم مالي بسبب توقف النشاط الرياضي

الجبلاية بلا قيمة.. مرتضى منصور: لماذا لم يعلن اتحاد الكرة إلغاء الدوري حتى الآن؟.. فيديو

فى خطاب رسمى.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري.. اِعرف السبب

أخبار الزمالك.. النادي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإلغاء الدوري .. صفقة تبادلية مع بيراميدز تضم 6 لاعبين.. والحالة الصحية لـ محمود عبدالعزيز

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير.. روسيا تسجل6361 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

بعد واقعة الثعبان والزمالك.. عيد عبد الملك يرد على معلول

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر عبير صبري وسبب طرد والدتها لها

شوبير يختار "فاكهة الكرة المصرية" حاليا

مايو كلمة السر.. هاني الناظر: فيروس كورونا يقترب من مغادرة مصر.. فيديو

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون على قيد الحياة وبصحة جيدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ إقامة موائد الرحمن فى مصر وسبب ظهورها وارتباطها برمضان

بمكياج هادئ.. يارا تبهر جمهورها بإطلالة جذابة من المنزل

زمن الكورونا.. شاهد.. المعز بدون زوار خلال شهر رمضان الكريم