فى خطاب رسمى.. ديروط يطالب بإلغاء دوري القسم الثاني.. مستند

قام مسئولي مجلس ادارة نادي ديروط بإرسال خطاب رسمي إلي اللجنة الخماسية التى تدير إتحاد الكرة ،للمطالبة بإلغاء الدورى لهذا الموسم .





وعلم صدى البلد إرسال مسئولي مجلس ادارة نادي ديروط بخطاب رسمي يطالب اللجنة الخماسية بالغاء الدورى هذا الموسم بسبب تعليق النشاط الرياضي، وعدم وضوح الرؤية حول استكمال أو عودة النشاط ،بسبب إنتشار فيروس كرونا المستجد.





وأكد الخطاب ان تعليق النشاط يؤدي إلي خسائر مادية يتحملها الفريق.





ويتردد ان بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم منهم نادي تليفونات بني سويف ، ونادي طهطا ، ونادي أسيوط الرياضي ، ونادي القوصية الرياضي، ونادي أبوتيج الرياضي، ونادي سوهاج ،ونادي الأعلاميين ، ونادي الفيوم .



