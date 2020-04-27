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اقتصاد

بوينج تنسحب من صفقة مع إمبراير بقيمة 4.2 مليار دولار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:59 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلنت مجموعة بوينج لصناعة الطائرات انسحابها من اتفاق بقيمة 4,2 مليار دولار لشراء فرع الطائرات التجارية التابع لمنافستها البرازيلية  إمبراير.

كان من المفترض أن تؤسس الشركتان مشروعا مشتركا تحصل بوينغ فيه على حصة نسبتها 80 % من أنشطة منافستها البرازيلية التجارية.

وكان من المقرر وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة بحلول الجمعة المقبلة .

وأفادت بوينغ بأنها تمارس حقّها في الانسحاب من اتفاق مبدئي تم التوصل إليه في يوليو 2018، مشيرة في بيان إلى أن "إمبراير لم تف بالشروط اللازمة".

وقال المسؤول في المجلس التنفيذي لبوينغ الذي قاد خطة المشروع المشترك إن "بوينغ عملت بشكل دؤوب على مدى أكثر من عامين لوضع اللمسات الأخيرة على صفقتها مع إمبراير".

وأفاد بأن الشركتين أجريتا محادثات مطوّلة خلال الشهور الماضية بشأن ما وصفه بالشروط الواردة في الاتفاق المبدئي التي لم يتم الإيفاء بها.
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