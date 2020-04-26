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فن

سهير رمزي ضيفة الحلقة الرابعة من برنامج شيخ الحارة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تحل الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي يعرض عبر قناة "القاهرة والناس".

البرنامج من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، ويظهر من إعلان الحلقة تأثر سهير بعد توجيه بعض الأسئلة إليها.

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 10:30 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.

واثارت سهير رمزي الجدل قبل عدة أشهر لدى ظهورها بدون حجاب، بعد اعتزالها الفن لسنوات طويلة.‏‎
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