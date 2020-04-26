انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم ..17 مايو المقبل





وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أن الجمعية ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2020-2021.





يشار إلى أن الشركة حققت خلال 2018-2019 صافي ربح بلغ 570.93 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق (2017-2018).





وتراجعت إيرادات مصر للألومنيوم خلال العام المالي الماضي بنسبة 9.73 بالمائة، لتصل إلى 12.19 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.





وحققت الشركة خسائر بلغت 277.8 مليون جنيه خلال الفترة الربع الاول من العام الجارى ، مقابل أرباح بلغت 468.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.





كشفت شركة مصر للألومنيوم (EGAL) التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام ، أنه سيتم انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 17 مايو.