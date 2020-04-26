تعرف على أكثر 5 سيارات تعرضا للسرقة في أمريكا .. صور

اعلنت احدى منظمات الامريكية المهتمة بمجال السيارات، عن إحصائية حول سرقة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، و أكثر السيارات تعرضًا للسرقة .

وخلال السطور القادمة نعرض لكم اكثر 5 سيارات تعرض للسرقة فى الولايات المتحدة الامرييكة بناء على هذه الاحصائية .

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اولا : سيارة هوندا سيفيك .. تعتبر من الأعلى سرقة بأميركا، إذ تشهد عدد سرقات سنويا يصل إلى 38,426 ألف حالة سرقة، غالبيتها لموديل عام 2000، وربما السبب وراء هذه السرقة هو سهولة إزالة الوسائد الهوائية الخاصة بها، حيث تباع بأكثر من 500 دولار للواحدة.

ثانيا : هوندا أكورد في المركز الثاني، إذ تتعرض السيارة لنحو 36,815 ألف حالة سرقة وفقا لأحدث إحصائية، ويُعتبر هذا الطراز من أفضل السيارات تحقيقًا للمبيعات بالولايات المتحدة، حيث تحتل المركز الـ11 كأكثر سيارة مبيعًا.

ثالثا : شاحنة فورد الشهيرة F-150 تأتي في المركز الثالث كأكثر سيارة تعرضًا للسرقة إذ تعرضت لنحو 36,335 ألف حالة سرقة، وكان أكثر الموديلات سرقة هو موديل 2006، وتعد هذه الشاحنة هي الشحنة الأعلى مبيعًا بالولايات المتحدة.

رابعا: شاحنة شيفروليه سيلفرادو في المركز الرابع، حيث سجلت أحدث إحصائية تعرضها لنحو 31,566 ألف حالة سرقة وخاصة موديل 2004.

خامسا : تويوتا “كامري” فقد تعرّض لنحو 16,906 ألف حالة سرقة أكثرها لموديل 2017.