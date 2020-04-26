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رياضة

سوهاج يطالب اللجنة الخماسية بإلغاء دوري القسم الثاني.. مستند رسمي

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
أرسل مسئولو مجلس ادارة نادي سوهاج خطابا رسميا إلي اللجنة الخماسية التى تدير إتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء دورى القسم الثاني لهذا الموسم.

وحصلت صدى البلد علي الخطاب الرسمي الذي أرسله مجلس ادارة نادي سوهاج والذي يطالب اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد بالغاء الدورى هذا الموسم بسبب تعليق النشاط الرياضي ،وعدم وضوح الرؤية حول إستكمال أو عودة النشاط ،بسبب إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وعلم موقع "صدى البلد" أن بعض الأندية أرسلت خطابات رسمية للمطالبة بإلغاء الدورى هذا الموسم ومنهم نادي تيلفونات بني سويف ، ونادي طهطا ، ونادي أسيوط الرياضي ، ونادي القوصية الرياضي ،ونادي أبوتيج الرياضي ، ونادي ديروط ،ونادي الأعلاميين ، ونادي الفيوم.
سوهاج يطالب اللجنة الخماسية بإلغاء دوري القسم الثاني.. مستند رسمي
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