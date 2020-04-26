تحرك عاجل من البرلمان لخفض أسعار الإنترنت للطلاب مع قرب الامتحانات

طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الجهات المسؤولة بالدولة عن تظيم الاتصالات بتخفيض أسعار باقات الإنترنت الشخصي والمنزلى لطلاب المدارس والجامعات فى هذه الايام نظرًا لحاجتهم الماسة فى استخدامه فى المراجعة وعمل الأبحاث والامتحانات.





وقالت "نصر" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الطلاب حاليًا فى أمس الحاجة الى دعم لتشجيهم على الاجتهاد والانتقال الى السنوات الأخرى فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد الذى ينتج عنه أضرار أقتصادية كبيرة على الجميع وخصوصًا الأسرة المصرية البسيطة.





وشددت النائبة على ضرورة أن يكون هناك دعم مادى من الحكومة بالتعاون مع شركات الانترنت لتخفيض الاشتراكات الشهرية والباقات مع أقتراب الامتحانات وحاجة الطلاب الية بشكل كبير وذلك من اجل مستقبل جيل واعد.





وكان ذلك بعد أن تقدمت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لمطالبة وزير الاتصالات بتخفيض حقيقى وملموس فى أسعار باقات الإنترنت الشخصى والمنزلى نظرا لاعتماد طلاب المدارس والجامعات عليه فى هذه الأيام فى كتابة الأبحاث العلمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى كذلك التواصل مع مدرسيهم وعمل المراجعات المطلوبة.





وأكدت هجرس فى طلب الإحاطة أن طلاب المدارس والجامعات وبسبب انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات غلق المدارس والاعتماد على التحصيل عبر الإنترنت واستبدال آلية الامتحانات لمعظم السنوات الدراسية بآلية إعداد وتقديم الأبحاث العلمية كل ذلك جعل طلاب المدارس مجبرين على المكوث لساعات طويلة على أجهزة الحاسب مستخدمين الإنترنت وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأسرة المصرية فضلا عما تعانيه الأسر بالأصل جراء انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات حتمية.

وأشارت هجرس إلى أن طلبها فى الأصل هو بيان عاجل عمدت إلى استخدام آلية طلب الإحاطة بدلا منه تماشيا مع الظروف الحالية وأنها تفاعلت مع هذا الموضوع عبر أدواتها البرلمانية نظرا لتلقيها العديد من الشكاوى من الأسر وما تلمسه من معاناة الأسر بشكل عام.



